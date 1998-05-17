Ипполитова (Радаева) Надежда, Наля (Анастасия) Ивановна 1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ипполитова (Радаева) Надежда, Наля (Анастасия) Ивановна

Место рождения

Пуркаево, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1917

Дата смерти

17.05.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Радаев Иван Сергеевич

Мать: Марфа Николаевна

Пуркаево, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
До 1949

Муж: Сыркин ?

Бракосочетание
Около 1949

Муж: Ипполитов Анатолий Степанович

Рождение ребёнка
19.01.1950

Сын: Ипполитов Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: Ипполитов Анатолий Степанович

Букачача, Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
18.09.1951

Дочь: Орлова (Ипполитова) Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Ипполитов Анатолий Степанович

Букачача, Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
23.11.1954

Дочь: Радченко (Ипполитова) Людмила (Лидия) Анатольевна

Отец ребёнка: Ипполитов Анатолий Степанович

Букачача, Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
17.05.1998

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