Ипполитова (Радаева) Надежда, Наля (Анастасия) Ивановна
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смерти17.05.1998
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Радаев Иван Сергеевич
Мать: Марфа Николаевна
Бракосочетание
До 1949
Муж: Сыркин ?
Бракосочетание
Около 1949
Рождение ребёнка
19.01.1950
Сын: Ипполитов Виктор Анатольевич
Отец ребёнка: Ипполитов Анатолий Степанович
Рождение ребёнка
18.09.1951
Дочь: Орлова (Ипполитова) Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Ипполитов Анатолий Степанович
Рождение ребёнка
23.11.1954
Дочь: Радченко (Ипполитова) Людмила (Лидия) Анатольевна
Отец ребёнка: Ипполитов Анатолий Степанович
Смерть
17.05.1998