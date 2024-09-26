Kostriken Nicholas Aleksei
Место рожденияРоссия
Дата рождения06.12.1905
Дата смерти19.07.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.08.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Kostriken (Loskutoff) Martha Ivan Simion
Смерть
19.07.1986