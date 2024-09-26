Kostriken Nicholas Aleksei — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kostriken Nicholas Aleksei

Место рождения

Россия

Дата рождения

06.12.1905

Дата смерти

19.07.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Kostriken (Loskutoff) Martha Ivan Simion

Рождение ребёнка
30.08.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Kostriken (Loskutoff) Martha Ivan Simion

Смерть
19.07.1986

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