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Шилкин Александр Сергеевич

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Место рождения

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область

Дата рождения

20.12.1981

Дата смерти

04.07.2022

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1981

Отец: Шилкин Сергей Геннадьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.02.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Смерть
04.07.2022
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Причина смерти: Цирроз печени
Похороны
Неизвестно
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область

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