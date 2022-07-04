Шилкин Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения20.12.1981
Дата смерти04.07.2022
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1981
Отец: Шилкин Сергей Геннадьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.02.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.07.2022
Причина смерти: Цирроз печени
Похороны
Неизвестно