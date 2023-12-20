Мамонтова Февронья Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтова Февронья Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Мамонтов Василий Васильев

Отец ребёнка: Мамонтов Василий Степанов

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Мамонтова (Мамонтова) Мавра Васильева

Отец ребёнка: Мамонтов Василий Степанов

Смерть
Неизвестно

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