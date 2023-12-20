Мамонтова Февронья Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Мамонтов Василий Васильев
Отец ребёнка: Мамонтов Василий Степанов
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Мамонтова (Мамонтова) Мавра Васильева
Отец ребёнка: Мамонтов Василий Степанов
Смерть
Неизвестно