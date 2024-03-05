Романенко Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1978

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Петухова - Романенко Нина Владимировна

Рождение ребёнка
04.12.2000

Сын: Романенко Макар Дмитриевич

Мать ребёнка: Ясколд Снежана Викторовна

Рождение ребёнка
03.02.2023

Сын: Романенко Филипп Дмитриевич

Мать ребёнка: Богатырева - Романенко Ольга Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богатырева - Романенко Ольга Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ясколд Снежана Викторовна

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