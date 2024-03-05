Романенко Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1978
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1978
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.12.2000
Сын: Романенко Макар Дмитриевич
Мать ребёнка: Ясколд Снежана Викторовна
Рождение ребёнка
03.02.2023
Сын: Романенко Филипп Дмитриевич
Мать ребёнка: Богатырева - Романенко Ольга Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно