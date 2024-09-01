Рабинович 59 Моисей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рабинович 59 Моисей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1933 г.р.
1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

NN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Сын: Рабинович 55 Смён

Мать ребёнка: (Рабинович) Руфь Руня Уршаловна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: (Рабинович) Дора

Мать ребёнка: (Рабинович) Руфь Руня Уршаловна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Рабинович) Руфь Руня Уршаловна

Смерть
Неизвестно

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