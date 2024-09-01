Рабинович 59 Моисей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Сын: Рабинович 55 Смён
Мать ребёнка: (Рабинович) Руфь Руня Уршаловна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: (Рабинович) Дора
Мать ребёнка: (Рабинович) Руфь Руня Уршаловна
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Рабинович) Руфь Руня Уршаловна
Смерть
Неизвестно