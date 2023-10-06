Бонько (Радченко) Параскева Лукинична
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения21.10.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1832
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.01.1853
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.05.1854
Отец ребёнка: Бонько Потапий Аврамович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.01.1857
Дочь: Базилевич Ксения Потаповна
Отец ребёнка: Бонько Потапий Аврамович
Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
01.10.1865
Отец ребёнка: Бонько Потапий Аврамович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.12.1868
Отец ребёнка: Бонько Потапий Аврамович
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно