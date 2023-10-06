Бонько (Радченко) Параскева Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бонько (Радченко) Параскева Лукинична

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

21.10.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1832

Отец: Радченко Лука Даниилович

Мать: Радченко Анастасия Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.01.1853

Муж: Бонько Потапий Аврамович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.05.1854

Сын: Бонько Сидор Потапович

Отец ребёнка: Бонько Потапий Аврамович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.01.1857

Дочь: Базилевич Ксения Потаповна

Отец ребёнка: Бонько Потапий Аврамович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
01.10.1865

Сын: Бонько Андрей Потапович

Отец ребёнка: Бонько Потапий Аврамович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.12.1868

Сын: Бонько Потапий Потапович

Отец ребёнка: Бонько Потапий Аврамович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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