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Халютин Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Халютин Иван Николаевич

Мать: Халютина Александра Петровна

Смерть
1910
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