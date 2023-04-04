Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Халютин Петр Иванович
Халютин Петр Иванович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1893
Дата смерти
1910
Пол
Мужской
Отец
Халютин Иван Николаевич
1854 г.р.
Мать
Халютина (Куманина) Александра Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец:
Халютин Иван Николаевич
Мать:
Халютина Александра Петровна
Смерть
1910
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия