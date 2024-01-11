Крупицкий Яков Григорьевич
Место рожденияуездный город Прилуки, Прилукский уезд, Полтавская губерния, Российская империя
Дата рождения02.11.1906
Дата смерти30.10.1973
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1906
уездный город Прилуки, Прилукский уезд, Полтавская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.09.1934
Дочь: Крупицкая Инесса Яковлевна
Мать ребёнка: Крупицкая Роза Лейбовна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.04.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крупицкая Роза Лейбовна
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
Смерть
30.10.1973
Пермь, Пермский, Пермский край