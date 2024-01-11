Крупицкий Яков Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрупицкий Яков Григорьевич

Крупицкий Яков Григорьевич

Место рождения

уездный город Прилуки, Прилукский уезд, Полтавская губерния, Российская империя

Дата рождения

02.11.1906

Дата смерти

30.10.1973

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1906

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

уездный город Прилуки, Прилукский уезд, Полтавская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.09.1934

Дочь: Крупицкая Инесса Яковлевна

Мать ребёнка: Крупицкая Роза Лейбовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.04.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крупицкая Роза Лейбовна

Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
Смерть
30.10.1973
Пермь, Пермский, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close