Пархоменко Федор Ефимович
Место рождения
Дата рождения18.02.1900 ст.
Дата смерти26.11.1903 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1900 ст.
Крещение
18.02.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
26.11.1903 ст.
Причина смерти: от коклюша | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JW2N-G?i=235&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
27.11.1903 ст.
на кладбище д. Кровной