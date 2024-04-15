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Пархоменко Федор Ефимович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

18.02.1900 ст.

Дата смерти

26.11.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1900 ст.

Отец: Пархоменко Ефим Федорович

Мать: Пархоменко Агриппина Михайловна

Кровное, Сумська область
Крещение
18.02.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
26.11.1903 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от коклюша | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JW2N-G?i=235&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
27.11.1903 ст.
на кладбище д. Кровной
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