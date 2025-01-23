Сальникова (Чернуха) Евдокия 28.07.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сальникова (Чернуха) Евдокия

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Место рождения

с. Ново-Кадинск, Куйтунского района, Иркутской области

Дата рождения

28.07.1933

Дата смерти

18.02.1993

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1933

Отец: Чернуха Алексей

Мать: Чернуха (Девинтейчик) Анна

с. Ново-Кадинск, Куйтунского района, Иркутской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щуплев Пётр

Отец ребёнка: Щуплев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щуплев Михаил

Рождение ребёнка
01.03.1959

Дочь: Ступина (Чернуха) Надежда

Отец ребёнка: Сальников Николай

Рождение ребёнка
09.11.1964

Дочь: Кондратьева (Сальникова) Екатерина

Отец ребёнка: Сальников Николай

Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
29.05.1967

Дочь: Булгакова (Сальникова) Светлана

Отец ребёнка: Сальников Николай

Рождение ребёнка
09.11.1972

Дочь: Типухина (Сальникова) Елена

Отец ребёнка: Сальников Николай

Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
18.02.1993
Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область

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