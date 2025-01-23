Сальникова (Чернуха) Евдокия
Место рожденияс. Ново-Кадинск, Куйтунского района, Иркутской области
Дата рождения28.07.1933
Дата смерти18.02.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1933
Отец: Чернуха Алексей
с. Ново-Кадинск, Куйтунского района, Иркутской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щуплев Пётр
Отец ребёнка: Щуплев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щуплев Михаил
Рождение ребёнка
01.03.1959
Дочь: Ступина (Чернуха) Надежда
Отец ребёнка: Сальников Николай
Рождение ребёнка
09.11.1964
Дочь: Кондратьева (Сальникова) Екатерина
Отец ребёнка: Сальников Николай
Рождение ребёнка
29.05.1967
Дочь: Булгакова (Сальникова) Светлана
Отец ребёнка: Сальников Николай
Рождение ребёнка
09.11.1972
Дочь: Типухина (Сальникова) Елена
Отец ребёнка: Сальников Николай
Смерть
18.02.1993
Похороны
Неизвестно