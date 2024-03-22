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Клевакин Даниил Степанович

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Место рождения

Клевакино, Алапаевское, Свердловская область

Дата рождения

07.04.1905 ст.

Дата смерти

?.07.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1905 ст.

Отец: Клевакин Степан Яковлевич

Мать: не указана

Клевакино, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клевакин Геннадий Данилович

Мать ребёнка: Клевакина (Матвеева) Агния Архиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клевакина (Матвеева) Агния Архиповна

Рождение ребёнка
07.11.1927

Сын: Клевакин Николай Данилович

Мать ребёнка: Клевакина (Матвеева) Агния Архиповна

Бутакова, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.08.1931

Сын: Клевакин Виталий Данилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
?.07.1973
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область

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