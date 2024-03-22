Клевакин Даниил Степанович
Место рождения
Дата рождения07.04.1905 ст.
Дата смерти?.07.1973
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1905 ст.
Отец: Клевакин Степан Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клевакин Геннадий Данилович
Мать ребёнка: Клевакина (Матвеева) Агния Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1927
Сын: Клевакин Николай Данилович
Мать ребёнка: Клевакина (Матвеева) Агния Архиповна
Бутакова, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.08.1931
Сын: Клевакин Виталий Данилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.07.1973
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область