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Рапопорт Михаил Ефимович

Место рождения

г. Перяшин Черниговской области Украинской ССР

Дата рождения

06.09.1923

Дата смерти

07.08.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1923

Отец: Рапопорт Хаим Абрамович

Мать: Рапопорт Генендель

г. Перяшин Черниговской области Украинской ССР
Бракосочетание
30.07.1954

Жена: Млодик Ольга Аркадьевна

Ленинград
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
07.08.1985
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