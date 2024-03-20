Рапопорт Михаил Ефимович
Место рожденияг. Перяшин Черниговской области Украинской ССР
Дата рождения06.09.1923
Дата смерти07.08.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1923
Отец: Рапопорт Хаим Абрамович
Мать: Рапопорт Генендель
г. Перяшин Черниговской области Украинской ССР
Бракосочетание
30.07.1954
Жена: Млодик Ольга Аркадьевна
Ленинград
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
07.08.1985