Желещиков Семен Ефимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Желещикова Валентина Семеновна
Мать ребёнка: Желещикова Любовь Григорьевна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Желещиков Леонид Семенович
Мать ребёнка: Желещикова Любовь Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Желещиков Александр Семенович
Мать ребёнка: Желещикова Любовь Григорьевна
Смерть
Неизвестно