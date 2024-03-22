Желещиков Семен Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖелещиков Семен Ефимович

Желещиков Семен Ефимович

Место рождения

Угуй, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Угуй, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Желещикова Валентина Семеновна

Мать ребёнка: Желещикова Любовь Григорьевна

Угуй, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Желещиков Леонид Семенович

Мать ребёнка: Желещикова Любовь Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Желещиков Александр Семенович

Мать ребёнка: Желещикова Любовь Григорьевна

Угуй, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close