Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лакитин Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Лакитин Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лакитин Дмитрий Геннадьевич

Отец ребёнка: Лакитин Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лакитин Геннадий

Смерть
Неизвестно

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