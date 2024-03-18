Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лакитин Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Лакитин Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лакитин Дмитрий Геннадьевич
Отец ребёнка: Лакитин Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лакитин Геннадий
Смерть
Неизвестно