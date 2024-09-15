Зуев Семен (Симеон) Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуев Семен (Симеон) Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуева Марфа Антоновна

Место жительства
1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 19 поз. - 59
Рождение ребёнка
23.05.1901

Сын: Зуев Михаил Семенович

Мать ребёнка: Зуева Марфа Антоновна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 19_23.05.1901_крещение-27.05.1901 пол_М_ запись - 59 род. Михаил в село Брусенцево у крестьянин Зуев Симеон Феодоров и законная жена Марфа Ан... Показать все
Смерть
Неизвестно

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