Ерёмин Ларион Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Ерёмин Моисей Михайлович
Мать: Ерёмина Устина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Тупицына (Ерёмина) Пелагея Ларионовна
Мать ребёнка: Ерёмина Параскева Алексеева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Ерёмина) Настаси Ларионовна
Мать ребёнка: Ерёмина Параскева Алексеева
Смерть
После 1858