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Ерёмин Ларион Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Ерёмин Моисей Михайлович

Мать: Ерёмина Устина Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерёмина Параскева Алексеева

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Тупицына (Ерёмина) Пелагея Ларионовна

Мать ребёнка: Ерёмина Параскева Алексеева

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Ерёмина) Настаси Ларионовна

Мать ребёнка: Ерёмина Параскева Алексеева

Смерть
После 1858

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