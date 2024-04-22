Вилявин Федор Петрович
Место рождения
Дата рождения10.05.1813
Дата смерти03.08.1813 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1813
Отец: Вилявин Петр
Отец: служащий казак Восприемник: служащий казак Иван Ильин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 200 номер 16
Смерть
03.08.1813 ст.
Умер в возрасте 2 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 206 номер 5