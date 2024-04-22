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Вилявин Федор Петрович

Место рождения

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

10.05.1813

Дата смерти

03.08.1813 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1792 г.р.

Мать

Около 1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1813

Отец: Вилявин Петр

Мать: Вилявина Параскева Григорьевна

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемник: служащий казак Иван Ильин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 200 номер 16
Смерть
03.08.1813 ст.
Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Умер в возрасте 2 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 206 номер 5
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