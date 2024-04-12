Кутепова (Насонова) Феодора Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Насонов Василий Даниилов
Казенные крестьяне Елецкого уезда деревни "Примые". В одном из мест указана с фамилией Бараткина
Бракосочетание
25.01.1889
Рождение ребёнка
08.09.1890
Дочь: Кутепова Анна Филипповна
Отец ребёнка: Кутепов Филипп Федорович
Рождение ребёнка
28.05.1893
Отец ребёнка: Кутепов Филипп Федорович
Рождение ребёнка
20.10.1895
Отец ребёнка: Кутепов Филипп Федорович
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Любовь Филипповна
Отец ребёнка: Кутепов Филипп Федорович
Рождение ребёнка
10.09.1903
Сын: Кутепов Дмитрий Филиппович
Отец ребёнка: Кутепов Филипп Федорович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Кутепов Никифор Филиппович
Отец ребёнка: Кутепов Филипп Федорович
Смерть
Неизвестно