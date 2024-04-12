Кутепова (Насонова) Феодора Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутепова (Насонова) Феодора Васильевна

Место рождения

Прилепы, Измалковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Насонов Василий Даниилов

Мать: не указана

Прилепы, Измалковский муниципальный район, Липецкая область
Казенные крестьяне Елецкого уезда деревни "Примые". В одном из мест указана с фамилией Бараткина
Бракосочетание
25.01.1889

Муж: Кутепов Филипп Федорович

Островки-Заречье, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.09.1890

Дочь: Кутепова Анна Филипповна

Отец ребёнка: Кутепов Филипп Федорович

Островки-Заречье, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.05.1893

Сын: Кутепов Иван Филиппович

Отец ребёнка: Кутепов Филипп Федорович

Осиново, Измалковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.10.1895

Сын: Кутепов Яков Филиппович

Отец ребёнка: Кутепов Филипп Федорович

Осиново, Измалковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Любовь Филипповна

Отец ребёнка: Кутепов Филипп Федорович

Рождение ребёнка
10.09.1903

Сын: Кутепов Дмитрий Филиппович

Отец ребёнка: Кутепов Филипп Федорович

Осиново, Измалковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Кутепов Никифор Филиппович

Отец ребёнка: Кутепов Филипп Федорович

Осиново, Измалковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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