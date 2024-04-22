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Катерина Семёнова

Место рождения

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Семён Терентьев

Мать: Татьяна Васильева

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Чеперегина Афанасья Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Марков

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.08.1844

Дочь: Елезавета Ануфриева

Отец ребёнка: Ануфрий Николаев

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Марков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ануфрий Николаев

Смерть
Неизвестно
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