Катерина Семёнова
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Семён Терентьев
Мать: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Чеперегина Афанасья Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Марков
Рождение ребёнка
23.08.1844
Дочь: Елезавета Ануфриева
Отец ребёнка: Ануфрий Николаев
Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Марков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ануфрий Николаев
Смерть
Неизвестно