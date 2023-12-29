Шилов Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилов Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шилов Асинкрит Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шилов Артем Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шилов Герасим Ильич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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