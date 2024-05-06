Гнусарёв Роман Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1977
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.11.2011
Дочь: Гнусарёва Анна Романовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.10.2016
Дочь: Гнусарёва Анастасия Романовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности