Шестопалова Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестопалова Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестопалов Владимир Викторович

Отец ребёнка: Шестопалов Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестопалов Роман Викторович

Отец ребёнка: Шестопалов Виктор Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестопалов Виктор Владимирович

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