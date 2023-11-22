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Батуров Сергей Владимирович

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Место рождения

Беловодское, Киргизия

Дата рождения

02.01.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1958

Отец: Батуров Владимир Леонидович

Мать: Антонина Ивановна

Беловодское, Киргизия
Рождение ребёнка
1980

Сын: Батуров Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Батурова Ирина

Рождение ребёнка
1983

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Батурова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батурова Ирина

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