Батуров Сергей Владимирович
Место рожденияБеловодское, Киргизия
Дата рождения02.01.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1958
Отец: Батуров Владимир Леонидович
Мать: Антонина Ивановна
Беловодское, Киргизия
Рождение ребёнка
1980
Сын: Батуров Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Батурова Ирина
Рождение ребёнка
1983
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Батурова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Батурова Ирина