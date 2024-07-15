Тянникова (Клинцова) Татьяна 14.07.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТянникова (Клинцова) Татьяна

Тянникова (Клинцова) Татьяна

avatar

Место рождения

Пеньки, Россия

Дата рождения

14.07.1954

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1954

Отец: Клинцов Сергей Фёдорович

Мать: Клинцова (Ерхова) Александра Матвеевна

Пеньки, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тянникова) Ольга

Отец ребёнка: Тянников Евгений

Шеметово, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тянников Евгений

Рождение ребёнка
21.01.1980

Дочь: Пристайло (Тянникова) Людмила

Отец ребёнка: Тянников Евгений

Шеметово, Россия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.