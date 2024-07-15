Тянникова (Клинцова) Татьяна
Место рожденияПеньки, Россия
Дата рождения14.07.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1954
Пеньки, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тянникова) Ольга
Отец ребёнка: Тянников Евгений
Шеметово, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тянников Евгений
Рождение ребёнка
21.01.1980
Дочь: Пристайло (Тянникова) Людмила
Отец ребёнка: Тянников Евгений
Шеметово, Россия