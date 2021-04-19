Варлакова Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варлакова Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варлаков Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
17.02.1907 ст.

Сын: Варлаков Федор Михайлович

Отец ребёнка: Варлаков Михаил Андреевич

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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