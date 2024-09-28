Соколова (Морозова) Екатерина Семёновна
Место рождения
Дата рождения18.11.1888
Дата смерти16.06.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
18.11.1888
Дата из ГАПО Ф.Р-52 Оп.3 Д.329 “Дело по обложению индивидуальным сельхозналогом и лишению избирательных прав Соколова Якова, д. Боброво.” В СОС (со слов) указана дата 27 декабря 1888 и село Боброво.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1910
Отец ребёнка: Соколов Яков Петрович
Рождение ребёнка
04.09.1911 ст.
Отец ребёнка: Соколов Яков Петрович
Рождение ребёнка
22.08.1913 ст.
Дочь: Соколова Таисия Яковлевна
Отец ребёнка: Соколов Яков Петрович
Из ЦГИА СПб ф.376 оп.32 д.241 (Личные карточки учителей низших училищ Петроградской губернии на букву С) стр. 80
Рождение ребёнка
06.06.1915 ст.
Сын: Соколов Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Соколов Яков Петрович
Из ЦГИА СПб ф.376 оп.32 д.241 (Личные карточки учителей низших училищ Петроградской губернии на букву С) стр. 80
Рождение ребёнка
После 1915
Дочь: Соколова Нина Яковлевна
Отец ребёнка: Соколов Яков Петрович
Рождение ребёнка
07.06.1922
Сын: Соколов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Соколов Яков Петрович
ГАПО Ф.Р-52 Оп.3 Д.329 “Дело по обложению индивидуальным сельхозналогом и лишению избирательных прав Соколова Якова, д. Боброво.”
Смерть
16.06.1976
Сланцы, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область
Похоронена в Боброво