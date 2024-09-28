Соколова (Морозова) Екатерина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколова (Морозова) Екатерина Семёновна

Соколова (Морозова) Екатерина Семёновна

avatar

Место рождения

Боброво, Бобровская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

18.11.1888

Дата смерти

16.06.1976

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1888

Отец: Морозов Симеон Феодоров

Мать: Морозова Матрона Филиппова

Боброво, Бобровская волость, Гдовский уезд
Дата из ГАПО Ф.Р-52 Оп.3 Д.329 “Дело по обложению индивидуальным сельхозналогом и лишению избирательных прав Соколова Якова, д. Боброво.” В СОС (со слов) указана дата 27 декабря 1888 и село Боброво.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Яков Петрович

Рождение ребёнка
12.01.1910

Сын: Соколов Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Соколов Яков Петрович

Боброво, Бобровская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1911 ст.

Сын: Соколов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Соколов Яков Петрович

Боброво, Бобровская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
22.08.1913 ст.

Дочь: Соколова Таисия Яковлевна

Отец ребёнка: Соколов Яков Петрович

Боброво, Бобровская волость, Гдовский уезд
Из ЦГИА СПб ф.376 оп.32 д.241 (Личные карточки учителей низших училищ Петроградской губернии на букву С) стр. 80
Рождение ребёнка
06.06.1915 ст.

Сын: Соколов Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Соколов Яков Петрович

Боброво, Бобровская волость, Гдовский уезд
Из ЦГИА СПб ф.376 оп.32 д.241 (Личные карточки учителей низших училищ Петроградской губернии на букву С) стр. 80
Рождение ребёнка
После 1915

Дочь: Соколова Нина Яковлевна

Отец ребёнка: Соколов Яков Петрович

Рождение ребёнка
07.06.1922

Сын: Соколов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Соколов Яков Петрович

Боброво, Бобровская волость, Гдовский уезд
ГАПО Ф.Р-52 Оп.3 Д.329 “Дело по обложению индивидуальным сельхозналогом и лишению избирательных прав Соколова Якова, д. Боброво.”
Смерть
16.06.1976
Сланцы, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область
Похоронена в Боброво

Мы используем куки для улучшения работы сайта.