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Евдокимова Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1950

Дата смерти

14.11.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1950

Отец: Жевнов Павел Андреевич

Мать: Жевнова Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
30.04.1974

Сын: Муравьёв Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.08.1978

Дочь: Пимоненкова Маргарита Николаевна

Отец ребёнка: Евдокимов Николай Алексеевич

Смерть
14.11.2020

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