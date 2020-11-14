Евдокимова Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1950
Дата смерти14.11.2020
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1950
Отец: Жевнов Павел Андреевич
Мать: Жевнова Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
30.04.1974
Сын: Муравьёв Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.08.1978
Дочь: Пимоненкова Маргарита Николаевна
Отец ребёнка: Евдокимов Николай Алексеевич
Смерть
14.11.2020