Богданов Кияметдин Зайнигабдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1881
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1881
Отец: Хайретдинов Зайнигабдин
Мать: Богданова Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1911
Сын: Богданов Имаметдин Кияметдинович
Мать ребёнка: Богданова (Мустафиева) Хайрельбанат
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Богданова) Минигуль Кияметдинова
Мать ребёнка: Богданова (Мустафиева) Хайрельбанат
Рождение ребёнка
1931
Дочь: (Богданова) Зуфура Кияметдинова
Мать ребёнка: Богданова (Мустафиева) Хайрельбанат
Рождение ребёнка
1933
Дочь: (Богданова) Зухра Кияметдинова
Мать ребёнка: Богданова (Мустафиева) Хайрельбанат
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Богданова (Мустафиева) Хайрельбанат
Смерть
1961