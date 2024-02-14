Богданов Кияметдин Зайнигабдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Кияметдин Зайнигабдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1881

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1881

Отец: Хайретдинов Зайнигабдин

Мать: Богданова Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова (Мустафиева) Хайрельбанат

Рождение ребёнка
30.10.1911

Сын: Богданов Имаметдин Кияметдинович

Мать ребёнка: Богданова (Мустафиева) Хайрельбанат

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Богданова) Минигуль Кияметдинова

Мать ребёнка: Богданова (Мустафиева) Хайрельбанат

Рождение ребёнка
1931

Дочь: (Богданова) Зуфура Кияметдинова

Мать ребёнка: Богданова (Мустафиева) Хайрельбанат

Рождение ребёнка
1933

Дочь: (Богданова) Зухра Кияметдинова

Мать ребёнка: Богданова (Мустафиева) Хайрельбанат

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова (Мустафиева) Хайрельбанат

Смерть
1961

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