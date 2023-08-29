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Севостьянов ? Васильевич
Севостьянов ? Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1930
Пол
Мужской
Отец
Севостьянов Василий Михайлович
1908 г.р.
Мать
Севостьянова (Холстинина) Лидия Ивановна
Около 1916 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЕ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Отец:
Севостьянов Василий Михайлович
Мать:
Севостьянова Лидия Ивановна
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