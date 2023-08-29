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Севостьянов ? Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Севостьянов Василий Михайлович

Мать: Севостьянова Лидия Ивановна

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