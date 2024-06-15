Некрасова (Симакова) Федосья Ивановна 1796 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова (Симакова) Федосья Ивановна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

До 06.03.1848

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
23.01.1821

Муж: Некрасов Петр Тимофеев

Рождение ребёнка
06.10.1824

Дочь: (Некрасова) Параскева Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Некрасова (?????) Параскева Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.04.1831

Дочь: (Некрасова) Александра Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.07.1833

Сын: Некрасов Василий Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Тимофеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Некрасова Параскева Матвеева

Отец ребёнка: Некрасов Петр Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 06.03.1848
Причина смерти: горячкою

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