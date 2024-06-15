Некрасова (Симакова) Федосья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиДо 06.03.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1821
Рождение ребёнка
06.10.1824
Дочь: (Некрасова) Параскева Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Некрасова (?????) Параскева Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
04.04.1831
Дочь: (Некрасова) Александра Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
02.07.1833
Сын: Некрасов Василий Петрович
Отец ребёнка: Некрасов Петр Тимофеев
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Некрасова Параскева Матвеева
Отец ребёнка: Некрасов Петр Тимофеев
Смерть
До 06.03.1848
Причина смерти: горячкою