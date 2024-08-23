Кожевин Семен Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиМежду 1787 и 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Рождение ребёнка
Между 1754 и 1763
Мать ребёнка: Кожевина Ксения Григорьевна
Бракосочетание
Около 1755
Рождение ребёнка
20.03.1755 ст.
Мать ребёнка: Кожевина Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
Между 1766 и 1775
Дочь: (Кожевина) Евфросиния Семеновна
Мать ребёнка: Кожевина Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: (Кожевина) Прасковья Семеновна
Мать ребёнка: Кожевина Ксения Григорьевна
Смерть
Между 1787 и 1825