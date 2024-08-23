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Кожевин Семен Алексеевич

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

Между 1787 и 1825

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Кушкин Алексей Иванович

Мать: Кушкина Наталья Григорьевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1754 и 1763

Сын: Кожевин Яков Семенович

Мать ребёнка: Кожевина Ксения Григорьевна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1755

Жена: Кожевина Ксения Григорьевна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
20.03.1755 ст.

Сын: Кожевин Иван Семенович

Мать ребёнка: Кожевина Ксения Григорьевна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1766 и 1775

Дочь: (Кожевина) Евфросиния Семеновна

Мать ребёнка: Кожевина Ксения Григорьевна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: (Кожевина) Прасковья Семеновна

Мать ребёнка: Кожевина Ксения Григорьевна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Смерть
Между 1787 и 1825
Подкленка, Шуйский район, Северный край

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