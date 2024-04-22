Есаков Герасим Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Мелания Герасимовна
Мать ребёнка: Есакова Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Евдокия Герасимовна
Мать ребёнка: Есакова Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Есаков Александр Герасимович
Мать ребёнка: Есакова Степанида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1852