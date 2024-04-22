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Есаков Герасим Александрович

Место рождения

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Есаков Александр Иванович

Мать: Есакова Татьяна Тимофеевна

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Мелания Герасимовна

Мать ребёнка: Есакова Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Евдокия Герасимовна

Мать ребёнка: Есакова Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Есаков Александр Герасимович

Мать ребёнка: Есакова Степанида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Степанида Ивановна

Смерть
1852
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