Покотило Олег Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПокотило Олег Николаевич

Покотило Олег Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.2014

Сын: Покотило Егор Олегович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.07.2016

Дочь: Покотило Алиса Олеговна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close