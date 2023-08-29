Покотило Олег Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.01.2014
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.07.2016
Дочь: Покотило Алиса Олеговна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности