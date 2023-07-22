Кондратьева Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1958

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1958

Отец: Кондратьева Иван Алексеевич

Мать: Матюшина Екатерина

Рождение ребёнка
11.01.1983

Дочь: Никитина Екатерина Анатольевна

Отец ребёнка: Никитин Анатолий Алексеевич

Рождение ребёнка
22.11.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Анатолий Алексеевич

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