Кондратьева Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1958
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1958
Отец: Кондратьева Иван Алексеевич
Мать: Матюшина Екатерина
Рождение ребёнка
11.01.1983
Дочь: Никитина Екатерина Анатольевна
Отец ребёнка: Никитин Анатолий Алексеевич
Рождение ребёнка
22.11.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитин Анатолий Алексеевич