Семенова (Буденкова) (Семенова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Буденкова) (Семенова) Клавдия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1902

Отец: Семенов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буденков Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
31.01.1932

Сын: Буденков Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Буденков Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
24.10.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буденков Дмитрий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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