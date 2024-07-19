Семенова (Буденкова) (Семенова) Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1902
Отец: Семенов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.1932
Отец ребёнка: Буденков Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
24.10.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буденков Дмитрий Михайлович
Смерть
Неизвестно