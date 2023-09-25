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Зеленский Илья Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зеленский Федор Ефремович

Мать: Агафия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленский Николай Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленский Григорий Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухарева Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1930

Сын: Зеленский Владимир Ильич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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