Зеленский Илья Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зеленский Федор Ефремович
Мать: Агафия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухарева Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1930
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно