Главдан Каролина
Место рожденияУкраина
Дата рождения1902
Дата смерти1992
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Пантелей
Мать: не указана
Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Главдан Александр
Рождение ребёнка
17.08.1926
Дочь: Онгемах (Главдан) Лидия
Отец ребёнка: Главдан Александр
Макеевка, Украина
Смерть
1992