Главдан Каролина 1902 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГлавдан Каролина

Главдан Каролина

avatar

Место рождения

Украина

Дата рождения

1902

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Пантелей

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Главдан Александр

Рождение ребёнка
17.08.1926

Дочь: Онгемах (Главдан) Лидия

Отец ребёнка: Главдан Александр

Макеевка, Украина
Смерть
1992

Мы используем куки для улучшения работы сайта.