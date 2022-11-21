Жохов Геннадий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1933
Дата смерти08.08.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жохова (Коршунова) Раиса Николаевна
Ликино-Дулёво, Ликино-Дулёво, Московская область
Смерть
08.08.1991