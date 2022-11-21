Жохов Геннадий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жохов Геннадий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1933

Дата смерти

08.08.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жохова (Коршунова) Раиса Николаевна

Ликино-Дулёво, Ликино-Дулёво, Московская область
Смерть
08.08.1991

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