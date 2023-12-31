Прощаков Борис Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрощаков Борис Петрович

Прощаков Борис Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Прощаков Пётр Александрович

Мать: Прощакова Софья Кирилловна

Смерть
1952
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close