Тархов Степан Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
21.11.1902 ст.
Сын: Тархов Евгений Степанович
Мать ребёнка: Тархова Антонина Юлиановна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Дворянский титул
1903 ст.
На 1903 год - потомственный дворянин Камышловского уезда Пермской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно