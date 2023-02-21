Тархов Степан Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тархов Степан Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1902 ст.

Сын: Тархов Евгений Степанович

Мать ребёнка: Тархова Антонина Юлиановна

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Дворянский титул
1903 ст.
На 1903 год - потомственный дворянин Камышловского уезда Пермской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тархова Антонина Юлиановна

Смерть
Неизвестно
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