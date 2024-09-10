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Акинтьев Федор Зеновьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1830

Отец: Акинтьев Зеновий Агафонов

Мать: Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акинтьев Василий Федоров

Мать ребёнка: Аксинья Евтеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Евтеева

Рождение ребёнка
24.10.1853

Дочь: (Акинтьева) Анастасия Федорова

Мать ребёнка: Аксинья Евтеева

Смерть
Неизвестно

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