Акинтьев Федор Зеновьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1830
Отец: Акинтьев Зеновий Агафонов
Мать: Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Аксинья Евтеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Евтеева
Рождение ребёнка
24.10.1853
Дочь: (Акинтьева) Анастасия Федорова
Мать ребёнка: Аксинья Евтеева
Смерть
Неизвестно