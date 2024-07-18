Курганова Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1896
Дата смерти29.09.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Курганова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Курганов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Курганова Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Курганов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
30.12.1920
Дочь: Курганова Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Курганов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
26.06.1923
Дочь: Курганова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Курганов Николай Васильевич
Смерть
29.09.1953