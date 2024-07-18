Курганова Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курганова Мария Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1896

Дата смерти

29.09.1953

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Курганова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Курганов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Курганова Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Курганов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
30.12.1920

Дочь: Курганова Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Курганов Николай Васильевич

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
26.06.1923

Дочь: Курганова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Курганов Николай Васильевич

Смерть
29.09.1953
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

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