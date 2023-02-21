Сухоруков Христофор Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
28.06.1904 ст.
Дочь: Сухорукова Ольга Христофоровна
Мать ребёнка: Сухорукова Анна Исааковна
Место жительства
1904 ст.
Звенячка, Хомутовский муниципальный район, Курская область
На 1904 год - крестьянин села Звенячка Березовской волости Дмитриевского уезда Курской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно