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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1685

Сын: Дедов Захар Данилов

Отец ребёнка: Дедов Данила Еремеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Дедов Исай Данилов

Отец ребёнка: Дедов Данила Еремеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Дедов Константин Данилов

Отец ребёнка: Дедов Данила Еремеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Дедов Климент Данилов

Отец ребёнка: Дедов Данила Еремеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Дедов Гаврила Данилов

Отец ребёнка: Дедов Данила Еремеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
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