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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1685
Сын: Дедов Захар Данилов
Отец ребёнка: Дедов Данила Еремеев
Рождение ребёнка
Около 1698
Сын: Дедов Исай Данилов
Отец ребёнка: Дедов Данила Еремеев
Рождение ребёнка
Около 1703
Отец ребёнка: Дедов Данила Еремеев
Рождение ребёнка
Около 1705
Отец ребёнка: Дедов Данила Еремеев
Рождение ребёнка
Около 1713
Отец ребёнка: Дедов Данила Еремеев