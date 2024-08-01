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Захаров Александр

Место рождения

Остров, Уватский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Остров, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Захаров Михаил Александрович

Мать ребёнка: не указана

Остров, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Захаров Андрей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Остров, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Захаров Петр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Остров, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Захаров Сергей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Остров, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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