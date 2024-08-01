Захаров Александр
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Захаров Михаил Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Захаров Андрей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Захаров Петр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Захаров Сергей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно