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Погодин Елисей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Погодин Василий Евстафьевич

Мать: Погодина Акулина Григорьевна

Бракосочетание
Около 1768

Жена: Погодина Ефимия Никифоровна

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
1775

Сын: Погодин Мануил (Максим) Елисеевич

Мать ребёнка: Погодина Ефимия Никифоровна

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погодин Антон Елисеевич

Мать ребёнка: Погодина Ефимия Никифоровна

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погодин Ларион Елисеевич

Мать ребёнка: Погодина Ефимия Никифоровна

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Смерть
Неизвестно
Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
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