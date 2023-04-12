Погодин Елисей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1768
Рождение ребёнка
1775
Сын: Погодин Мануил (Максим) Елисеевич
Мать ребёнка: Погодина Ефимия Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Погодина Ефимия Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Погодина Ефимия Никифоровна
Смерть
Неизвестно