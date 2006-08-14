Скитневский (Беккерова) Геня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скитневский (Беккерова) Геня

Место рождения

Шклов

Дата рождения

15.06.1916

Дата смерти

14.08.2006

Пол

Женский

Отец

Около 1896 г.р.

Мать

Около 1889 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
15.06.1916

Отец: Беккеров Моисей-Семен

Мать: Беккерова (Рубинова) Ханна (Анна)

Рождение ребёнка
07.07.1937

Сын: Скитневский Яков

Отец ребёнка: Скитневский Матвей

Рождение ребёнка
11.11.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скитневский Матвей

Смерть
14.08.2006
Похороны
Неизвестно

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