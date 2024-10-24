Кононов Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения16.01.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1899
Рождение ребёнка
?.06.1924
Сын: Кононов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Кононова (Буденкова) Александра Степановна
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кононова (Буденкова) Александра Степановна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Кононов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Кононова (Буденкова) Александра Степановна
Смерть
Неизвестно