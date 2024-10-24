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Кононов Александр Александрович

Место рождения

Красное Солнце, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

16.01.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1899

Отец: Кононов Александр Кондратьевич

Мать: Кононова Анна Гавриловна

Красное Солнце, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
?.06.1924

Сын: Кононов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Кононова (Буденкова) Александра Степановна

Красное Солнце, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кононова (Буденкова) Александра Степановна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Кононов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Кононова (Буденкова) Александра Степановна

Смерть
Неизвестно

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