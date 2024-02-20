Вейдманн Александр
Место рожденияКазахстан, Кокчетавская обл, с. Чкалово
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вейдманн Владимир
Мать: Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Линда
Мать ребёнка: Вейдманн (Тёбэ) Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Вейдманн (Тёбэ) Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лилли
Мать ребёнка: Вейдманн (Тёбэ) Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майя
Мать ребёнка: Вейдманн (Тёбэ) Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вейдманн (Тёбэ) Юлия