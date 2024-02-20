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Вейдманн Александр

Место рождения

Казахстан, Кокчетавская обл, с. Чкалово

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вейдманн Владимир

Мать: Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Линда

Мать ребёнка: Вейдманн (Тёбэ) Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Вейдманн (Тёбэ) Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лилли

Мать ребёнка: Вейдманн (Тёбэ) Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майя

Мать ребёнка: Вейдманн (Тёбэ) Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вейдманн (Тёбэ) Юлия

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